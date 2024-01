Sob o comando da presidente Ivoneide Bernardino, a mesa diretora da câmara municipal de Sena Madureira, esteve reunida ontem (05) com a defensora pública-geral do estado, Simone Santiago, buscando a estruturação e mais investimentos no órgão do município.

Durante a conversa que também contou com a presença do 1º vice-presidente, Carlos Beliza, do 2º vice-presidente Sidiney Araújo, do 2º secretário, Tom Barbosa e dos vereadores Raimundo dos Anjos e Charmes Diniz, a comitiva solicitou a construção de um novo prédio da entidade, e a disponibilização de mais defensores públicos e pessoal administrativo, para melhorar o atendimento à população.

Em resposta aos parlamentares mirins, a defensora-geral afirmou que o projeto para a construção da nova sede do órgão em Sena Madureira já está pronto, e o trabalho deve iniciar no mês de março, com prazo de conclusão para seis meses.

Além disso, os vereadores também foram informados que mais um defensor público será designado para o município, que contará com três profissionais, além da contratação de mais servidores administrativos com objetivo de otimizar o atendimento ao público.

Por Assessoria

