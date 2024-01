A vereadora e atual presidente da câmara municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, se reuniu no dia de ontem (05) com a vice-governadora Mailza Assis, em Rio Branco, para tratar de investimentos para o município.

Demonstrando boa articulação, Ivoneide apresentou algumas demandas que carecem de uma atenção do estado no vale do Iaco, destacando que apesar do empenho da gestão municipal, o auxílio do estado é de suma importância para que as políticas públicas cheguem de fato a quem mais precisa.

“Foi uma satisfação está com a querida vice-governadora Mailza, tratamos de assuntos importantes e de interesse da nossa população. Agradeço a ela pela parceria com nosso mandato e pela ótima receptividade”, disse a vereadora.

Durante a conversa, Ivoneide aproveitou a oportunidade para convidar Mailza para participar do lançamento do projeto social “Sonho de menina, sou debutante” que vai ocorrer em Sena Madureira no dia 27 de Janeiro.

Diário do Purus

