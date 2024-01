Segundo informações da Polícia, João Ronaldo havia acabado de chegar na frente de sua casa em uma motocicleta, quando um criminoso não identificado o abordou e em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção da vítima que foi atingida com um projétil na lateral do abdômen e outro na coxa esquerda. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

Familiares, após escutarem os disparos, foram averiguar o que tinha acontecido e encontraram João sangrando e em seguida acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam João Ronaldo ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca prender o acusado de tentar contra a vida de João Ronaldo, mas ele não foi encontrado.

No local, ninguém quis relatar aos Policiais sobre o ocorrido, pois impera a lei do silêncio imposta pela facção que domina o território.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Davi Sahid-ac24horas

