Na noite desta quinta-feira (4), Andriel Oliveira da Silva, um jovem de 16 anos e menor aprendiz em uma empresa, foi brutalmente morto com vários tiros em frente à sua residência no Residencial Rosa Linda, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Dois criminosos, em uma bicicleta, passaram pelo local e, após retornarem, efetuaram os disparos, fugindo em seguida e proferindo o nome de uma facção criminosa. O pai da vítima, ao ouvir os tiros, correu para socorrer o filho, mas chegou tarde.

Andriel foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde foi declarado morto. A polícia, que coletou informações no local, não conseguiu prender os suspeitos, e agora o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por AcreOnline.net

