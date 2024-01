A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) disponibiliza, a partir desta quarta-feira, 3, os boletos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2024. Os proprietários de veículos automotores podem emitir as guias de pagamento no endereço: https://www.ac.getran.com.br/site/apps/veiculo/consulta/filtro-consulta-veiculo.jsp

Novidade este ano, têm direito a isenção os proprietários de motocicletas de até 170cc e pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo com veículos avaliados em até R$ 120 mil. Em 2022, o valor do veículo para as pessoas com deficiência devia chegar até R$70 mil para a dispensa do imposto.

Para solicitar a dispensa do pagamento, o responsável pode procurar o atendimento no setor de IPVA da Sefaz, na avenida Getúlio Vargas, 1050 – Bosque, em Rio Branco.

O secretário adjunto da Sefaz, Clóvis Monteiro Gomes, reforça que o valor integral do imposto pode ser parcelado em três vezes. O gestor salienta ainda que há desconto de 10% para os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única. Os prazos para pagamento são estabelecidos de acordo com o algarismo final da placa.



“Pedimos também que o contribuinte fique atento aos prazos. Os vencimentos são sempre no último dia útil de cada mês e não no último dia do mês”, orienta o gestor.

Para outros esclarecimentos, a Sefaz disponibiliza um canal informativo no WhatsApp – (68) 3215-2011, e atendimento prévio no telefone (68) 3212-7707.

Por Karolini Oliveira

