Depois de algumas temporadas “longe” da disputa da competição de base mais tradicional do Brasil, o Rio Branco entra em campo nesta quinta, 4, às 13h15(hora Acre), em Porto Feliz, para enfrentar o Santa Cruz, de Pernambuco, na estreia da Copa São Paulo de 2024. Além dos objetivos esportivos, a diretoria do Estrelão sonha em abrir mercado para parcerias em negociações com grandes clubes e empresários.

Chumbinho tem dúvidas

O técnico Eriano dos Santos (Chumbinho) tem dúvidas no gol e no meio campo para definir os titulares. O Mais Querido começa o confronto com: Ricardo (Renan), Pedro Vinícius, Chinês, Negão, Kaique; Mikale, Kauan (Vitor Hugo), Ygor Pires; Didico, Pedro Lucas e Kikinha.

“Vamos com uma formação ofensiva, mas com muita responsabilidade tática. Não podemos começar a partida de qualquer maneira. Precisamos iniciar o jogo com inteligência e sentir o nosso adversário”, comentou o treinador do Estrelão.

Flamengo e Bahia

A Copa São Paulo transformou-se ao longo dos anos em uma das principais vitrines do futebol de base. Flamengo e Bahia confirmaram seus observadores na estreia do Estrelão.

O Rio Branco foi o primeiro time acreano, em 2017, a avançar para a segunda fase da Copa São Paulo. O clube aposta também na tradição para sonhar com uma boa campanha.

