O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, disse que a informação de que havia um plano de golpistas para enforcar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é “gravíssima”.

Nesta quinta-feira (4/1), durante assinatura do Protocolo de Ações Integradas (PAI) para a segurança da Esplanada dos Ministérios na próxima segunda-feira, aniversário de um ano do 8 de Janeiro, Cappelli afirmou que o plano criminoso contra Moraes será apurado e “levado até as últimas consequências”.

“Não tenho acesso a detalhes da investigação, mas essa informação é gravíssima. O caso será apurado e levado até as últimas consequências. Um plano para assassinar ministro da Suprema Corte é inaceitável”, declarou.

Enforcamento

Em entrevista ao Globo, Moraes contou que um dos planos dos golpistas que invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, defendia a prisão dele, seguida de enforcamento na Praça dos Três Poderes.

