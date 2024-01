Durante uma discussão com o esposo, uma mulher, de 27 anos, foi agredida com uma tampa de panela de pressão, em uma residência, localizada no Bairro Castanheiras, na zona sul da capital.

A vítima relatou que estava conversando com o esposo, quando o casal iniciou uma discussão por motivo fútil. Com raiva, o homem pegou uma tampa de panela de pressão e começou a agredir a esposa.

A mulher começou a gritar por socorro e pediu ajuda de vizinhos. O homem ainda teria tentado esfaquear a esposa, mas não conseguiu. Ao perceber que vizinhos estavam ligando para a polícia, o agressor fugiu.

Por Rondoniagora

