O pai da menina de 13 anos que foi estuprada dentro de uma mercearia foi quem a resgatou, em Caldas Novas, região sul de Goiás. Segundo a polícia, o suspeito é o próprio comerciante do local que tem de 75 anos e foi preso em flagrante.

O nome do suspeito não foi divulgado, por isso, o g1 não conseguiu contato com a defesa dele até a última atualização dessa reportagem.

À Polícia Militar, o pai da menina disse que pediu à ela que fosse até o local comprar um sardinha para o almoço. O crime aconteceu na última segunda-feira (1º) no Jardim Paraíso II.

Segundo o delegado Rodrigo Pereira, responsável pela investigação do caso, o pai estranhou a demora da filha, pois o comércio era próximo da casa deles, e ao procurá-la, o pai testemunhou o crime no estabelecimento do autor e evitou que ele continuasse.

A Polícia Militar realizou a prisão do suspeito em flagrante. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade.

Se indiciado e condenado, ele deve responder por estupro de vulnerável. A pena pode chegar 15 anos de prisão.

Por Continet

