O músico nascido em Sena Madureira conhecido por Miguel Neto, vem enfrentando um sério problema de saúde e precisa da nossa ajuda.

Em suas redes sociais ele escreveu a seguinte mensagem.

“Bom dia meus Amigos, hoje, 4 de janeiro 2024, soube que preciso fazer uma segunda broncoscopia urgente, e particular, e só o Dr Nilton Torres faz essa broncoscopia, que todos possa me ajudar a recarda esse dinheiro me ajudem por favor, esse exame custa 3. Mil,pix e 68 99975 8469 esse pix é da minha esposa Francisca Maria Silva da Conceição”

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram