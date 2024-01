Na madrugada do dia 1º de janeiro, por volta das 03:40, um atropelamento ocorreu na cidade de Assis Brasil, localizada a cerca de 330km da capital Rio Branco, na tríplice fronteira acreana. As autoridades estão agora em busca do motorista responsável, que fugiu do local do acidente sem prestar qualquer assistência à vítima.

A tragédia ocorreu quando três pessoas, uma mulher e dois homens, caminhavam no centro da cidade, tentando atravessar a rua Valério Magalhães. Um carro de cor escura surpreendeu o trio, e ao perceberem a aproximação do veículo, a mulher e um dos homens conseguiram correr a tempo. No entanto, o carro avançou no cruzamento, atingindo a mulher em cheio.

Com o impacto, a vítima foi arremessada para cima e caiu na rua, enquanto o motorista do veículo acelerava e fugia do local sem prestar socorro. O homem e a outra mulher que estavam com a vítima correram imediatamente para prestar assistência.

A vítima do atropelamento apresentava possíveis sinais de fratura em uma das pernas, além de algumas escoriações pelo corpo. A outra mulher deixou o local para buscar ajuda.

Por AcreOnline.net

