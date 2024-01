A Prefeitura de Sena Madureira anunciou neste dia 03, um passo significativo para fortalecer sua infraestrutura agrícola com a aquisição de cinco novos equipamentos, tipo tratores, todos zero quilômetro. Essas máquinas serão fundamentais para impulsionar a reabertura de ramais e fortalecer a agricultura familiar, com foco especial na cultura do café.

Entre os equipamentos recém-adquiridos, destaca-se uma motoniveladora zero quilômetro, popularmente conhecida como patrol. A exposição desses veículos no município despertou o interesse da comunidade local, ansiosa para testemunhar as melhorias iminentes nas ruas e nos ramais da região.

Os esforços da prefeitura visam não apenas otimizar o trabalho nas vias urbanas, mas também aprimorar a infraestrutura agrícola, beneficiando diretamente a cultura do café. O prefeito Mazinho Serafim tem um ambicioso projeto de expansão para o município, visando um desenvolvimento sustentável.

O subsecretário Antônio Andrade, conhecido como Real, enfatizou a importância estratégica desses novos equipamentos durante um áudio divulgado à imprensa. Ele ressaltou que os tratores são de suma importância para acelerar as operações, e a meta é implementar melhorias significativas até o mês de junho.

“Com a aquisição destes cinco novos equipamentos, a prefeitura demonstra seu compromisso em fortalecer a infraestrutura local e impulsionar o setor agrícola. A expectativa é que essa iniciativa não apenas atenda às demandas imediatas, mas também abra caminho para futuras expansões e investimentos no município de Sena Madureira”, disse.

Por Radar 104

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram