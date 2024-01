Juntas, as 10 pessoas mais ricas do planeta valem US$ 1,47 trilhão

A lista de bilionários da Forbes é uma das listas mais divulgadas do mundo. Ela fornece uma visão geral das pessoas mais ricas do mundo e de como elas acumularam suas fortunas.

De acordo com a lista de bilionários da Forbes, atualizada em 3 de janeiro de 2024, Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, é a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 251,3 bilhões.

Bernard Arnault, CEO do conglomerado de luxo LVMH, é o segundo mais rico, com um patrimônio líquido de US$ 200,7 bilhões.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, é o terceiro mais rico, com um patrimônio líquido de US$ 168,4 bilhões. Confira agora a lista completa das 10 das pessoas mais ricas do mundo em janeiro de 2024.

Lista de bilhões

De acordo com a lista de bilionários da Forbes, atualizada em 3 de janeiro de 2024, as 10 pessoas mais ricas do mundo são:

Posição Nome Patrimônio líquido (em bilhões de dólares)

1 Elon Musk 251,3

2 Bernard Arnault e família 200,7

3 Jeff Bezos 168,4

4 Larry Ellison 135,3

5 Mark Zuckerberg 125,3

6 Bill Gates 119,6

7 Warren Buffett 118,6

8 Larry Page 117,2

9 Sergey Brin 112,4

10 Steve Ballmer 112,2

O que cada um dos homens mais ricos do mundo faz?

Certamente, aqui está uma breve descrição de cada uma das personalidades mencionadas:

Elon Musk:

Empresário e inventor sul-africano-americano, fundador da Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company. Ele é conhecido por sua visão ambiciosa de transformar a indústria automobilística, aeroespacial e de energia.

Bernard Arnault e família:

Bernard Arnault é um empresário francês e o presidente e CEO do grupo de luxo LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Ele é uma das pessoas mais ricas do mundo e tem uma vasta influência na indústria da moda e do luxo.

Jeff Bezos:

Fundador e ex-CEO da Amazon, a maior empresa de comércio eletrônico do mundo. Bezos também está envolvido em projetos espaciais com sua empresa Blue Origin.

Larry Ellison:

Co-fundador e presidente executivo da Oracle Corporation, uma das maiores empresas de software e hardware do mundo, especializada em sistemas de gerenciamento de banco de dados.

Mark Zuckerberg:

Fundador e CEO do Facebook (agora Meta), a maior rede social do mundo. Zuckerberg é uma figura influente no setor de tecnologia e mídias sociais.

Cofundador da Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Após deixar o cargo de CEO da Microsoft, Gates dedicou grande parte de seu tempo e recursos à filantropia, por meio da Fundação Bill e Melinda Gates.

Warren Buffett:

Investidor e empresário americano, conhecido como “Oráculo de Omaha”. Buffett é o presidente e CEO da Berkshire Hathaway, uma das maiores empresas de investimento do mundo.

Larry Page:

Cofundador do Google (agora Alphabet Inc.), uma das empresas mais influentes no setor de tecnologia, conhecida principalmente por seu motor de busca.

Sergey Brin:

Cofundador do Google ao lado de Larry Page. Brin desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da tecnologia por trás do Google.

Steve Ballmer:

Ex-CEO da Microsoft, sucedendo Bill Gates. Ballmer desempenhou um papel importante no crescimento da Microsoft durante seu mandato como CEO.

Jornal Contabil

