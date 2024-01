O governo do Acre começou o ano divulgando a lista de 206 beneficiários da terceira remessa do programa estadual Auxílio do Bem, que será pago nesta quarta-feira, 3. Essa ação é conduzida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).

O beneficio é instituído pelo decreto nº 11.283 e destinado aos atingidos pelas enchentes de março de 2023. Com a disponibilização do recurso, 206 famílias de Rio Branco e do interior em vulnerabilidade social, que moram em áreas atingidas pelas enchentes e que estejam devidamente inscritas no Cadastro Único do governo federal, receberão a parcela única de mil reais.

Segundo a chefe da SEASDH, Maria Zilmar da Rocha, a secretaria tem implementado uma força-tarefa, desde o início do cadastro das famílias afetadas pelas enchentes.

“O programa tem o propósito de fomentar a vida financeira das famílias que passaram pelo processo de alagação. Isso sugere uma abordagem não apenas de auxílio emergencial, mas também de apoio para a reconstrução financeira dessas famílias”, explica.

A primeira remessa do auxílio foi realizada em agosto, contemplando mais de 400 pessoas e a segunda em novembro beneficiando 204 famílias. O pagamento está previsto para esta quarta-feira, 3, sendo um investimento total de R$ 1 milhão de recursos próprios do Estado, com aplicação de R$ 206 mil neste 3º lote.

A gestora enfatiza a continuidade do esforço ao encaminhar mais 90 beneficiários para o banco, indicando um progresso constante no atendimento às famílias afetadas. A aceleração do processo para os cadastrados que ainda não receberam depende da colaboração e correção por parte dos beneficiários.

“A secretaria está com toda a diretoria, toda a capacidade técnica necessária focada para que essas famílias sejam beneficiadas o quanto antes”.

Os beneficiários, poderão verificar o recebimento do auxílio por meio da Caixa Econômica Federal na conta digital em nome do favorecido ou através das contas dos programas sociais do banco.

Essa ação demonstra o compromisso do Estado em prover assistência às comunidades impactadas por desastres naturais, buscando aliviar as dificuldades enfrentadas pelas famílias afetadas.

https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/Lista_de_beneficiarios_do_3_lote__1_.pdf

Carolina Torres Agência de Noticias do Acre

Fotos SECOM

