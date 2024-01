No final da tarde de hoje ,03, um grave acidente envolvendo um caminhão boiadeiro e uma caçamba deixou o motorista do caminhão preso às ferragens, em Epitaciolândia. O Corpo de Bombeiros (5º BPCIF) e o SAMU foram acionados por volta das 16h20min para prestar socorro à vítima.

O acidente ocorreu no Ramal conhecido como piçarreira, onde os dois veículos pesados colidiram frontalmente. O motorista do caminhão boiadeiro, cujo nome não foi divulgado, ficou com as pernas presas às ferragens devido ao impacto da colisão.

As equipes de resgate utilizaram um alicate hidráulico para liberar a vítima, que foi prontamente encaminhada ao Hospital de Brasiléia. O motorista, ainda não identificado, apresenta suspeita de fratura em uma das pernas e permanece em observação.

Por outro lado, o condutor da caçamba, identificado como Paulo Aramis Oliveira Torres, de 49 anos, teve lesões menos graves e está em processo de recuperação mais acelerado. Ele presta serviços para a prefeitura local.

As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades. A comunidade local aguarda mais informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão e torce por sua pronta recuperação.

Por AcreOnline.net

