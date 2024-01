No início da tarde da última segunda-feira, 01, por volta das 12h30min, um homem que dirigia uma motocicleta perdeu o controle do veículo e se chocou contra uma caixa de lixo, feita de tijolos. O acidente aconteceu na rua Yaco, no bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul.

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o motociclista perde o controle da moto e se choca violentamente contra a caixa de lixo. O impacto foi tão forte que a estrutura, feita de tijolos, ficou completamente destruída.

Apesar do acidente, o homem conseguiu se levantar logo após a queda e, com esforço, levantou a moto. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista, mas ele aparentava estar consciente e sem ferimentos graves.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas é possível que a perda de controle da motocicleta tenha sido ocasionada por algum problema mecânico ou erro do condutor.

Assista ao vídeo do acidente registrado pela câmera de segurança:

Com informações do Jurua em Tempo

Redação jurua24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram