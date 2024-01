O fato foi registrado na tarde desta segunda-feira, 1, na rua São Francisco, no bairro São Francisco, no município de Senador Guiomard, interior do Estado do Acre.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, identificado como Sebastião Santana dos Santos, de 31 anos, ele que trabalha como motoboy, entregando lanches no município, rcebeu uma encomenda no bairro São Francisco. Ao chegar no local indicado, repentinamente houve um desentendimento com uma pessoa não identificada, que logo após a discussão, se apossou de um espero de churrasco e desferiu um golpe no motoboy, que caiu sangrando e pedindo socorro.

Populares que presenciaram os fatos, tentaram acabar com a briga e prontamente ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que destacou uma ambulância de suporte básico para os atendimentos necessários. Devido o ferimento, a vítima foi transferida para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, contudo, ele teve um ferimento corte contuso (FCC) profundo e passará por avaliações mais detalhadas.

Militares do Quarto Balhão da Polícia Militar foram ao local, colheram as informações sobre o acontecido. As investigações seguem com a Polícia Civil.

Juruá online- Com informações A Gazeta do Acre

