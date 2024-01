Um homem foi preso na tarde desta terça-feira, 2, na Rua do Futuro, no bairro Praia do Amapá. Com o autor foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros.

Informações via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) davam conta que alguns indivíduos estariam rodando o bairro armados. Imediatamente, a guarnição policial se deslocou ao endereço repassado.

Ao chegar ao local, a equipe visualizou um cidadão tirando foto de uma residência, que pela parte da manhã havia sido alvejado por criminosos. Na busca pessoal foi encontrada uma pistola com dois carregadores.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzida a Delegacia de Flagrantes (Defla), para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram