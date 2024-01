Com o propósito de fomentar a discussão sobre os desafios ambientais enfrentados pelo Rio Acre, chega aos municípios acreanos o documentário “Expedição Águas do Rio Acre”. A produção conjunta de Rowd Filmes, Gênesis Produções e San Francisco Filmes, sob a direção de Rodrigo Pires e Gabriel Rotta, apresenta uma narrativa envolvente e análises aprofundadas.

É apresentado análises de renomados historiadores, geógrafos e pesquisadores, trazendo à luz a crítica situação enfrentada pelos rios na Amazônia. Claudemir Mesquita juntamente com outros especialistas, compartilha visões e alertas sobre os impactos devastadores da degradação ambiental na região.

O filme não se limita a contar histórias emocionantes, mas visa instigar a reflexão, especialmente entre os jovens, com a importância de integrar o debate nas escolas. Rodrigo Pires destaca a importância de promover um debate educativo e inspirar a próxima geração. “É uma chamada urgente para que as autoridades tracem planos concretos para o futuro do Rio Acre”, diz Rodrigo.

A expedição cinematográfica percorrerá oito municípios ao longo do ano, levando o cinema itinerante como instrumento de educação e conscientização. O documentário, que teve uma exibição especial na TV Gazeta no Natal, agora está disponível no YouTube. Assista no link abaixo.

