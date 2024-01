Uma motocicleta Yamaha factor de cor preta, foi recuperada pela Polícia Militar próximo ao km 07 da Br 364, na tarde desse domingo, 31, no bairro Belo Jardim II.

O dia de hoje foi marcado pelo empenho das guarnições do 2° Batalhão na busca dos autores do latrocínio que ocorreu em um bar na noite do último, sábado, 30, na vila Albert Sampaio.

Uma das equipes foi avisada que uma motocicleta foi largada à margem da Br 364. Quando os militares chegaram ao local, avistaram a referida motocicleta jogada em uma ribanceira.

Feita a consulta via sistema do COPOM, foi constatado que tratava-se de veículo com restrição de roubo/furto, então a guarnição encaminhou a referida motocicleta a delegacia da Segunda Regional para procedimentos de restituição do bem ao proprietário.

Por Polícia Militar do Acre (2° BPM)

