A primeira criança nascida na maternidade Bárbara Heliodora nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, se trata de Júlia Mavie Menezes Gomes, que veio ao mundo por volta das 4h58 da madrugada.

Mavie, a qual o nome faz neologismo a expressão francesa“minha vida”, nasceu com pouco mais de 2,7 kg, de parto normal, e é a primeira filha de sua mãe, Juliana Menezes, de 20 anos.

A mãe, moradora do bairro Floresta Sul, em Rio Branco, conta que estava na igreja, onde passou a virada do ano. Ao sentir as dores do parto foi para a maternidade.

“Eu estava na igreja, mas já estava sentindo dor, mas resolvi esperar. Quando cheguei em casa eu falei que não aguentava mais. Então minha mãe e minha irmã arrumaram as minhas coisas e viemos para a maternidade”, descreveu.

Ao chegar na maternidade, Juliana já estava com nove centímetros de dilatação, Não demorou muito e ela logo deu a luz à pequena Júlia Mavie.

Por Suene Almeida ContilNet

