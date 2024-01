O influencer Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, que estava desaparecido desde o Natal, foi encontrado morto enterrado no quintal de um vizinho em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Medeiros era conhecido pelos vídeos de pegadinhas no YouTube e tinha quase 2 milhões de inscritos em seu canal na plataforma.

Segundo a polícia, familiares relataram o desaparecimento de Carlos Medeiros no dia de Natal (25/12). Na ocasião, ele comemorava a data com amigos. O encontro do corpo aconteceu no último sábado (30/12), enterrado em uma cova rasa na casa do vizinho.

O casal que mora na residência onde o influencer foi encontrado morto se apresentou espontaneamente à polícia. Eles disseram que Carlos Medeiros teria usado drogas e sofreu um ataque cardíaco. Sem saber o que fazer, teriam enterrado o corpo no quintal.

Os dois — o dono do imóvel, de 28 anos, e acompanheira dele, de 24 — tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça e foram presos na noite de domingo (31/12). Uma terceira pessoa também está sendo investigada, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A Polícia Civil ainda não sabe se Medeiros teve de fato uma morte acidental por uso de drogas ou se foi vítima de assassinato.

“Diligências são realizadas, bem como testemunhas estão sendo ouvidas, para esclarecer os fatos e identificar e prender os autores”, informou a SSP em nota.

