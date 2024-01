O governo do Estado segue investindo no programa de fortalecimento da cafeicultura. E, nesta última semana de 2023, fez a entrega de 44 mil mudas de cafés clonais para 25 produtores de Porto Acre. As mudas produzidas em Rondônia serão distribuídas para mais 121 agricultores familiares dos demais municípios acreanos, totalizando 440 mil unidades.

Os investimentos do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), asseguram ampla assistência aos produtores, incluindo entrega de calcário, fertilizantes, mudas de cafés clonais, além de apoio no preparo das áreas por meio da mecanização, utilização de perfurador do solo para facilitar a abertura das covas.

Incentivos a cadeia produtiva do café incluem ainda a capacitação que está sendo ministrada pela parceria entre a Seagri, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), promovendo os cursos e dias de campo para melhorar a condução das lavouras, além da qualidade desses cafés produzidos no estado.



Segundo a engenheira agrônoma responsável pelo Núcleo da Cafeicultura da Seagri, Michelma Lima, o Acre se consolida como segundo maior produtor de cafés da espécie canéfora da Região Norte e os investimentos do governo têm o intuito de alavancar e aumentar a produtividade das lavouras cafeeiras.

O presidente da Associação de Moradores e Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Tocantis (Aprotac), Abílio Caetano de Brito destacou a felicidade de estar recebendo as mudas de café, que segundo ele, trará grandes benefícios para toda a comunidade. “Queremos agradecer ao governador Gladson e ao secretário Tchê. Além das mudas, temos recebido todo apoio técnico da secretaria, que nos dão todas as orientações. Graças a Deus estamos recebendo toda essa assistência que é de grande valor para nós agricultores, porque é uma renda garantida.”

Por Neide Santos- Agência de Noticias do Acre

