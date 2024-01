Os acusados pelo latrocínio do comerciante José Góis e pelo assassinato, do sobrinho dele Natanael Góis, foram presos por policiais militares do 2º Batalhão.Mayke Wisley Oliveira dos Santos, de 30 anos e Roniscley Ribeiro da Silva, de 33, foram presos em uma casa abandonada, localizada na região do Belo Jardim II, em Rio Branco. “Nossas guarnições estavam empenhadas nas buscas aos acusados desde a noite anterior. Não paramos sequer um minuto”, disse o Comandante do 2º Batalhão Tenente Coronel Felipe Russo.

Populares que reconheceram os criminosos denunciaram o esconderijo para os PMs do 2º Batalhão. No local, os policiais encontraram os dois bandidos usando drogas e também estavam, com a pistola roubada de José e a deles, que foi usada para executar o trabalhador e também para matar Natanael.

Na residência ainda foram encontradas duas espingardas calibre 12, com 5 cartuchos intactos. Mutante havia usado muitas drogas e estava agressivo, e ainda conseguiu se soltar de uma algema, mas ao se debater, acabou se machucando sendo necessário ser levado para a UPA do Segundo Distrito.

Na mesma ação foram apreendidas duas armas de fogo, possivelmente utilizadas na ação criminosa, além de duas espingardas e outros objetos.

Na sequência os dois criminosos foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil.

Mayke Wisley Oliveira e Roniscley Ribeiro são velhos conhecidos da polícia. Os dois já cumpriram pena por homicídio.

Em janeiro de 2020, Roniscley Ribeiro participou de uma fuga em massa do Presídio Francisco de Oliveira Conde.

Mas foi recapturado em 13 de fevereiro do mesmo ano. De acordo com a Polícia Militar logo após o crime os dois acusados passaram a noite consumindo entorpecentes.

Por Alexandre Lima- Oalto Acre

