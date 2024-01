Uma mulher de 32 anos teve ferimentos graves, na noite deste sábado (30), após sair com um desconhecido do bar do Calixto, point da capital, localizado na rua Brasília, região central da cidade.

A vítima disse aos policiais que atenderam a ocorrência, que bebia com um desconhecido, quando aceitou sair com ele em um carro Etios, de cor branca.

Mas em determinado momento o homem abriu a porta do veículo e a jogou na rua. Ela teve ferimentos na perna, pé, mão direita, testa e no rosto próximo dos olhos e no nariz.

A mulher relatou ainda que não conhece o homem, mas sabe que ele é amigo de um amigo dela.

Ele foi socorrida por uma equipe do Samu.

Por Rondoniagora

