Uma equipe da Companhia Giro, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, prendeu um homem armado com uma pistola e 45 munições, na manhã deste sábado, 30, na região do bairro Belo Jardim, no 2º Distrito da capital.

Os militares foram informados de que um veículo estaria carregado com drogas e armas de fogo, nas imediações do Ramal da Usina, no entanto quando o localizaram não encontraram irregularidades. Populares informaram à guarnição que o veículo seria de um morador da localidade.

No endereço, o homem percebeu a aproximação dos policiais e tentou fuga por terrenos baldios, segurando algo em sua cintura. O criminoso, de 26 anos, foi preso pelo porte de uma pistola .9mm, municiada com 14 munições intactas, e em seguida entregou mais 31 munições que tinha em seu poder.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), para as devidas providências.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram