Na madrugada desta sexta-feira (29), uma quadrilha fortemente armada invadiu uma residência no bairro Canaã, 2º Distrito de Rio Branco (AC), resultando na morte de Francisco Bruno Carneiro de Oliveira, de 34 anos, conhecido como “Boiadeiro”. A vítima foi alvejada oito vezes e faleceu no local.

A ação também deixou uma criança de 2 anos e oito meses baleada no braço esquerdo, além do pai da criança, identificado como Maciel Andrade do Nascimento, atingido na mão esquerda. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável.

Maciel, que afirmou ter deixado uma organização criminosa há dez anos, reconheceu os atiradores e prometeu que a situação não ficará impune. Tanto Maciel quanto Bruno possuíam histórico criminal, com diversas passagens pelo sistema judiciário.

A Polícia Militar, acionada rapidamente, isolou a cena do crime, enquanto a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realizou os procedimentos investigativos. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo de Bruno para necropsia.

O caso segue sob investigação, buscando esclarecer as circunstâncias e motivações do crime, assim como identificar e capturar os responsáveis pela ação criminosa.

Por AcreOnline.net

