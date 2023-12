O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, utilizou as redes sociais, especialmente o Facebook, para compartilhar as recentes realizações de sua gestão na área de infraestrutura. Em um post hoje, Serafim anunciou mais um serviço de tapa-buracos concluído antes do final do ano.

Além de apresentar o serviço realizado, o prefeito aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho do secretário de obras, Fabrício Moreira, destacando seu empenho na execução das melhorias. Serafim expressou gratidão à equipe dedicada envolvida no projeto.

No cronograma do dia, diversas ruas foram contempladas, incluindo Quintino Bocaiúva, Rua Maranhão, Avenida Guanabara, trecho da Avenida Brasil e Avenida Avelino Chaves, abrangendo tanto a região central quanto a periférica de Sena Madureira.

Este esforço contínuo torna-se crucial para garantir a trafegabilidade, especialmente após as intensas chuvas deste rigoroso inverno na região, que resultaram no surgimento de buracos nas vias. O compromisso reafirmado por Mazinho Serafim evidencia a determinação de sua administração em enfrentar os desafios e promover melhorias significativas para a comunidade local.

Por Radar 104

