Mais uma tragédia aconteceu em Rondônia. Cinco pessoas da mesma família morreram após um veículo modelo Pajero cair de uma ponte e afundar em um rio. O acidente aconteceu no final da tarde de domingo (24), na área rural do município de Pimenteiras do Oeste, em Rondônia.

O carro ocupado por seis pessoas caiu da ponte sobre o rio Santa Cruz, na linha 11. Apenas uma mulher sobreviveu porque foi resgatada antes do veículo afundar. A família estava a passeio, vindo do município de Tangará da Serra/MT e seguia em dois carros para uma pescaria.

No acidente morreram Guilherme Valadares Guimarães dos Santos, nove anos, Leice Candida Oliveira dos Santos, 43, a médica Sônia Valadares dos Santos, 44, que dirigia o veículo, o filho dela, João Carlos Valadares Cidalio, 22, e o irmão da médica, Marcos Valadares dos Santos, 46.

A sobrevivente de prenome Silvani, se salvou ao ser resgatada por um dos irmãos, que ia em outro carro com o restante da família.

No último sábado (24) uma família já havia morrido da mesma forma depois de um carro Ford Ka cair de uma ponte na linha Transpurus, após a ponte do rio Madeira, em Porto Velho. Um casal e os três filhos (crianças) morreram.

