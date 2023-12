A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) anunciam o resultado preliminar do teste de aptidão física, conforme disposto no Edital n° 001 SEAD/PMAC, datado de 25 de maio de 2023.

O resultado preliminar apresenta a relação dos candidatos considerados aptos no teste de aptidão física, organizados da seguinte forma: cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

Os candidatos que desejarem contestar o resultado preliminar terão a oportunidade de interpor recurso no período de 27 a 28 de dezembro de 2023. O processo de interposição de recursos deverá ser realizado exclusivamente no site oficial do concurso: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23

Para informações adicionais relacionadas ao concurso público, os candidatos poderão entrar em contato por meio do telefone 0800 283 4628, do e-mail [email protected] ou junto à Sead, das 8h às 12h ou das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected].

O governo do Acre, por meio da Sead, e a PMAC reforçam o compromisso com a transparência e a lisura do processo seletivo, assegurando aos candidatos os meios adequados para contestação e esclarecimentos necessários.

Confira o edital completo: Edital nº 019 – PMAC – Resultado preliminar

Por Consuela araújo Agência de Noticias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram