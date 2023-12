O recesso forense do Poder Judiciário do Acre teve início na quarta-feira, 20, e se estenderá até o dia 6 de janeiro de 2023. Durante esse período, a Justiça Estadual funcionará em regime de plantão judicial, ou seja, sem atendimento presencial nas dependências do órgão.

A Resolução n° 161/2011, do Tribunal de Justiça do Acre, disciplina a organização e o funcionamento do plantão no 1º e 2º graus de jurisdição para garantir as atividades jurisdicionais de modo ininterrupto.

No plantão judiciário são apreciados pedidos urgentes, como: pedidos de habeas corpus, mandados de segurança, busca e apreensão, medidas cautelares de natureza cível e criminal, alvarás de soltura, casos da Lei Maria da Penha, entre outros.

Além disso, a área administrativa do TJAC, que atua na gestão, está trabalho em sistema de revezamento, para que todos os setores se mantenham ativos.

