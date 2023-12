O prefeito Tião Bocalom, do Progressistas, confirmou em entrevista à imprensa no final deste ano que a Prefeitura de Rio Branco está nos últimos ajustes para lançar um aguardado concurso público no início de 2024. Com mais de mil vagas disponíveis, o certame abrangerá diversas áreas, com ênfase especial em saúde, educação e infraestrutura.

Apesar da expectativa inicial de lançar o edital em 2023, questões burocráticas adiaram o processo. Bocalom expressou sua frustração com os entraves, mas assegurou que, se tudo transcorrer conforme o planejado, o edital será divulgado nos primeiros meses do próximo ano. As provas estão programadas para ocorrer até julho de 2024.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram