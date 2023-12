Homem de 54 anos é detido por agredir jovem com pedaço de madeira, deixando-o gravemente ferido

Na manhã desta terça-feira, 26, a Polícia Civil do Acre efetuou a prisão de M. M. L., de 54 anos, acusado de tentativa de homicídio no bairro Cumaru, em Cruzeiro do Sul.

O crime ocorreu em 18 de dezembro, quando o suspeito, que já possuía antecedentes criminais, agrediu um jovem com golpes na cabeça utilizando um pedaço de madeira. A vítima, não identificada, foi socorrida e encontra-se em estado grave no hospital do Juruá.

As investigações da Polícia Civil identificaram o agressor, que estava foragido. O delegado Heverton Carvalho solicitou e obteve a prisão preventiva do acusado. Na operação desta manhã, os agentes localizaram e detiveram o homem no bairro Lagoa.

Após ser conduzido à delegacia de Cruzeiro do Sul, o acusado foi encaminhado ao Presídio Manoel Néri, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Por AcreOnline.net

