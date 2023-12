“Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato”, é o trecho de uma música que, em 2022, tomou conta das redes sociais. Quem inspirou a letra da banda Jovem Dionísio foi Pedro Domingos do Prado, que morreu nesta segunda-feira, 25, aos 65 anos. Ele foi encontrado sem vida no quarto do hotel em que morava, em Curitiba, Paraná.

A história da música ‘Acorda, Pedrinho’, é que Pedro vivia dormindo em um bar, e quando acordava, jogava sinuca. A situação virou música e elevou a banda Jovem Dionísio às mais ouvidas e viralizadas na internet e em plataformas de streaming de música no ano passado.

O que surgiu como uma piada interna entre o grupo, ganhou versões até em francês e japonês, tamanho o sucesso da música.

Nas redes sociais, a banda lamentou a perda do amigo. “Hoje, o bar do Dionisio, a Jovem Dionisio, o juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho. Cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca”, diz o post.

A banda Jovem Dionísio é formada por Bernardo Pasquali (voz), Bernardo Hey (teclados), Gabriel Mendes (bateria), Gustavo Karam (baixo) e Rafael Dunajski (guitarra). Os amigos de Curitiba conheceram Pedrinho em um bar, conhecido pelo nome do dono, Dionísio, no bairro Juvevê.

Pedrinho será velado na Capela Municipal São Francisco de Paula e o sepultamento está previsto para às 16h desta terça-feira, 26, no Complexo Cerimonial de Pinhais.

