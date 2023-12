Na noite de Natal. o jovem Renan dos Santos de Souza, 23 anos, foi morto com um tiro no olho, disparado pelo próprio pai, Ananias S., 45 anos, durante uma discussão, em uma residência, localizada na zona rural do distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela PM, Renan passou o dia fora de casa, ingerindo bebida alcoólica, e ao anoitecer, voltou para a residência dos pais com duas armas de fogo.

Testemunhas relataram que a todo o tempo, Renan, que estava alterado, afirmava que iria assassinar alguém. Não demorou muito, e ele iniciou uma discussão com o pai, sobre eventos do passado da família.

Ainda conforme testemunha, Renan teria ameaçado o pai, durante a discussão. Foi nesse momento que Ananias pegou uma espingarda de calibre 32 e efetuou um disparo acertando o olho direito do próprio filho.

O acusado fugiu da residência, deixando a vítima jogada no chão.

Rondoniagora.com

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram