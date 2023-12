O governo federal anunciou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o ano de 2024. Os benefícios serão distribuídos durante os últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, que terá um calendário antecipado. O início dos depósitos será em janeiro, a partir do dia 18 para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminando em 1, seguindo a cada dia útil até o grupo com NIS terminando em 0, que receberá no dia 31.

Requisitos e Atualização de Cadastro

Para garantir o recebimento do benefício, é fundamental manter as informações familiares atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico). Famílias elegíveis devem ter uma renda de até R$ 218 por pessoa ao mês.

Modalidades de Benefícios

O programa Bolsa Família oferece seis modalidades de benefícios, atendendo às diferentes necessidades dos beneficiários:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa na família.

Benefício Complementar (BCO): pagamento adicional para famílias cujos benefícios somados não atingem R$ 600, garantindo o mínimo desse valor por família.

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos incompletos.

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 destinado a gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses.

Benefício Extraordinário de Transição (BET): aplicado em situações específicas para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que no programa anterior, o Auxílio Brasil. Será pago até maio de 2025.

Requisitos de Saúde e Educação

Além dos critérios de renda, as famílias devem cumprir requisitos nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar de crianças e adolescentes, acompanhamento pré-natal para gestantes, monitoramento nutricional e adesão ao calendário nacional de vacinação.

É essencial informar a condição de beneficiário do Bolsa Família ao matricular crianças na escola e ao vaciná-las nos postos de saúde. O programa visa proporcionar apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para o desenvolvimento social e educacional.

