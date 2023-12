Normando Silva de Andrade, de 44 anos, foi ferido a golpes de machado após defender sua irmã do cunhado, o ex-presidiário Antônio José Soares Nunes, de 46 anos. O crime ocorreu na noite dessa segunda-feira, 25, em uma chácara situada no ramal da Michele, no bairro Custódio Freire, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Normando estava na sua chácara quando a sua irmã chegou no local pedindo ajuda. A mulher relatou ao irmão que estava em casa quando seu marido Antônio José, embriagado, pegou uma faca e tentou matar ela e os filhos, os perseguindo até a casa de Normando.

Irritado, Normando foi tirar satisfação com o cunhado para saber o porquê queria matar a sua irmã e foi ferido a golpes de machado na cabeça. Após a ação, Antônio José fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimento e em seguida pediram apoio da ambulância de suporte avançado. Normando foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Segundo a Médica do SAMU, o paciente sofreu um afundamento de crânio que ocasionou um Traumatismo Cranioencefálico de natureza grave. O paciente ao dar entrada no hospital e foi entubado.

Policiais Militares estiveram no local do crime, fizeram patrulhamento na região em busca de prender Antônio José, mas ele não foi encontrado.

Caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente o caso ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por DAVI SAHID, REDAÇÃO AC 24 HORAS

