Na noite da última segunda-feira, dia 24, um homem identificado como Garimpeiro desapareceu nas águas do Rio Purus, gerando preocupação na comunidade Bom Jardim. A principal suspeita é que ele tenha se afogado enquanto retornava para casa em sua embarcação.

Nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma equipe de mergulhadores para iniciar as buscas. No entanto, o grande volume d’água do Rio Purus tem representado um desafio significativo para os mergulhadores, dificultando os esforços de localização.

Conhecidos e pescadores da região também se uniram às buscas, utilizando equipamento de pesca na esperança de encontrar qualquer pista sobre o paradeiro de Garimpeiro. Até o momento, as tentativas não trouxeram informações conclusivas.

Segundo informações, o ribeirinho desaparecido estava retornando de um evento na comunidade Remanso para sua residência na comunidade Bom Jardim. O mistério se intensifica, pois apenas a embarcação que ele utilizava foi encontrada à deriva no rio, sem indícios claros das circunstâncias do desaparecimento.

As circunstâncias exatas do ocorrido permanecem desconhecidas, levantando questões sobre se foi um mau súbito ou se outros eventos contribuíram para a situação. A comunidade, profundamente abalada, aguarda ansiosamente por atualizações sobre o homem, que é amplamente conhecido na região. Enquanto as buscas continuam, a esperança é que as equipes de resgate possam superar os desafios impostos pelo Rio Purus e encontrar o garimpeiro em segurança, proporcionando algum alívio para seus entes queridos e a comunidade local.

Por Radar 104

