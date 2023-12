O abono salarial é um benefício social pago pelo governo federal aos trabalhadores formais que recebem até dois salários mínimos mensais.

O abono salarial PIS/Pasep 2024, correspondente ao ano-base 2022, será concedido a aproximadamente 24,5 milhões de trabalhadores, com o montante máximo equivalente a um salário mínimo, estimado em R$ 1.412.

O abono salarial representa uma assistência social oferecida pelo governo federal aos trabalhadores formais com renda de até dois salários mínimos mensais, visando fomentar o emprego e a formalização na economia.

Os pagamentos serão efetuados conforme o mês de nascimento do trabalhador, tendo início em 15 de fevereiro e prosseguindo até 15 de agosto.

Quem deve receber?

Para fazer jus ao abono salarial, o trabalhador deve atender aos seguintes critérios:

Ter recebido até dois salários mínimos mensais, em média, ao longo de 2022;

Estar cadastrado no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter exercido atividade com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2022;

Ter suas informações devidamente registradas pelo empregador perante o governo.

Os trabalhadores que preenchem os requisitos de elegibilidade podem verificar o status do benefício a partir de 5 de fevereiro de 2024, por meio do portal gov.br ou do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2024

Mês de Nascimento | Data de Início dos Pagamentos

Janeiro | 15 de fevereiro

Fevereiro | 22 de fevereiro

Março | 08 de março

Abril | 22 de março

Maio | 06 de abril

Junho | 20 de abril

Julho | 04 de maio

Agosto | 18 de maio

Por Eshter Vasconcelos/Jornal Contabil

