Emilly Santos Sousa estava na casa da avó, em Parelheiros, para celebrar as festas de fim de ano; ela fugiu após todos dormirem

Uma adolescente de 13 anos desapareceu na madrugada desta segunda-feira (25) em Embu-Guaçu, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a família, essa é a terceira vez que a jovem foge de casa.

Emilly Santos Sousa mora com a mãe, Francine Aparecida, no Capão Redondo, na zona sul da capital, mas estava na casa da avó para comemorar o Natal.

A jovem saiu de casa logo após os familiares terem ido dormir, por volta das 3 da manhã.

Em vídeo enviado à RECORD, é possível ver que Emilly estava, às 6h, na estrada do Cipó, na altura do número 230, no bairro Sítio Represa, sentido de Parelheiros, próximo a uma padaria.

Segundo Francine, as últimas informações que possui é que a filha foi vista andando com um grupo de amigos em um baile funk, conhecido como “Baile da 30”, em Vargem Grande. Mas ainda não conseguiram localizar a jovem.

Por R7

