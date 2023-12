O caso envolvia um indivíduo que teria invadido uma residência portando um terçado, ameaçando e expulsando a vítima.

Na tarde do último domingo, 24, por volta das 17h, a Polícia Militar, através da ROTAM e GIRO da Companhia de Policiamento Especializado do 6°BPM, foi acionada pelo COPOM para intervir em uma ocorrência grave na Comunidade Humaitá do Mõa. O caso envolvia um indivíduo que teria invadido uma residência portando um terçado, ameaçando e expulsando a vítima.

Ao chegar no local, as equipes policiais depararam-se com o suspeito dentro da casa. Ordenaram que ele saísse com as mãos sobre a cabeça. No entanto, o indivíduo resistiu, proferindo ameaças de morte a um policial e exibindo uma espingarda Cal. 36, apontando-a para os policiais militares.

Diante da situação de iminente perigo, um dos policiais efetuou disparos de munição de elastômero (borracha), mas esses não foram suficientes para fazer com que o suspeito largasse a arma. Em resposta à ameaça, a equipe policial viu-se obrigada a efetuar disparos de arma de fogo, neutralizando a ameaça iminente à integridade dos policiais.

Após a ação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento médico ao indivíduo, no entanto, ao chegarem ao local, constataram que o suspeito já estava sem vida.

Os procedimentos periciais foram realizados no local e, após sua conclusão, a residência foi restituída à vítima.

