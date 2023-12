A Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead) encerra o ano de 2023 celebrando conquistas, avanços significativos e, principalmente, compromisso com o serviço público em benefício do Estado, reforçando valores do governo do Acre.

A Sead é uma peça vital na engrenagem da organização administrativa estadual, desempenhando funções fundamentais para o seu funcionamento eficiente. Em destaque, o premiado Portal de Serviços do Estado do Acre (Governo Digital), lançado este ano, já oferece mais de 590 serviços, consolidando-se como uma referência em inovação e acessibilidade.

Ao longo de 2023, foram publicados editais anunciando a realização de concursos e posse em diversas pastas, incluindo Iapen, ISE, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Educação e Saúde. O total de concursados empossados neste ano foi de 1.253, distribuídos entre diferentes setores.



Em uma fala emocionante, Welisson Hespanhol, servidor público efetivo, compartilhou a alegria de sua aprovação nos concursos da Polícia Penal e Polícia Militar.

“Minha primeira aprovação em concurso público foi incrível. Essa oportunidade transformou minha vida de maneira significativa. A estabilidade proporcionada pelo serviço público não só trouxe segurança financeira, mas também possibilitou a realização de sonhos que estavam adormecidos. Com a crescente oferta de concursos, todos podemos buscar algo melhor”, disse entusiasmado Welisson, destacando as oportunidades que os concursos públicos oferecem.

Outros feitos relevantes foram realizados este ano pela diretoria de Organização em Centros de Atendimento (OCA), que inaugurou uma unidade em Brasileia, implantou um ponto da Receita Federal em Rio Branco e lançou a OCA Virtual, uma plataforma que facilita atendimentos e agendamentos por meio de chat e vídeo, proporcionando acessibilidade a toda a população.



A Administração do Estado priorizou a capacitação dos servidores em 2023, oferecendo 108 cursos presenciais e 14 a distância, totalizando 3.389 cursistas. Destaque para a Especialização em Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Gestão Pública, custeada em 70% pelo governo do Acre, que formou 404 servidores estaduais. Através do Itinerante de Gestão de Pessoas, servidores do interior do estado, como a Maria Islane, também receberam capacitação. “Devido a distância, é mais complicado ir até a capital para fazermos cursos específicos e tirar algumas dúvidas. Por isso, iniciativas como essa, são fundamentais para o crescimento dos servidores e melhora dos serviços prestados a nossa população”, ressaltou a servidora de Sena Madureira.

Além disso, durante o ano, a folha mensal foi rigorosamente paga em dia, com reajustes salariais e premiações, totalizando mais de R$12 milhões.

Em colaboração, a Secretaria de Administração contribuiu para a criação da nova Lei de Licitações e Contratos, trazendo inovações à administração pública, sendo realizados 826 processos licitatórios em 2023, somando um montante de mais de R$5 bilhões.

Como parte da Sead, a Gestão Patrimonial do Estado teve também um intenso ano, com mais de 2.400 processos tramitados, visitas técnicas e leilões eletrônicos que arrecadaram mais de 160 mil para a economia estadual, além do início do projeto da sede própria do Arquivo Público.

Reconhecendo e valorizando os servidores, o governo concedeu, à Administração, a responsabilidade de promover o Mês do Servidor Público, destacando-se a 10ª edição da Corrida do Servidor, que envolveu 800 participantes em Cruzeiro do Sul e Rio Branco, arrecadando mais de seis toneladas de alimentos para instituições e associações regionais.

A Associação Amigos do Peito, que abriga pessoas diagnosticadas com câncer vindas de outros municípios, foi uma das beneficiadas. A presidente da entidade, Maria Barbosa Gomes, manifestou sua gratidão: “A associação agradece a todos os envolvidos nessa campanha emocionante. Queremos expressar nosso profundo agradecimento a Sead, por cada quilo de alimento doado para quem mais precisa. Esse gesto solidário fará muita diferença na vida de várias pessoas e esperamos que essa doação incentive outras”.



“Unindo a eficácia e a qualidade dos serviços públicos, a Sead representa bem o governo Gladson Cameli, que preza pela união dos servidores públicos, união que melhora o ambiente de trabalho, promovendo eficiência com transparência. Continuaremos trabalhando para cuidar com responsabilidade das pessoas”, destacou o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia.

Por Consuela Araújo Agência de Noticias do Acre

Fotos SECOM/SEAD

