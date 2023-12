O que é ainda mais surpreendente é que um homem, que não foi identificado, está deitado na cama durante o transporte.

Um vídeo intitulado ‘Cruzeiro do Sul não é para amadores!’ que circula nas redes sociais tem chamado a atenção dos moradores de Cruzeiro do Sul, no Acre. As imagens, gravadas na Avenida 25 de Agosto, mostram um carro de passeio transportando uma cama amarrada na parte superior do veículo. O que é ainda mais surpreendente é que um homem, que não foi identificado, está deitado na cama durante o transporte.

Este não é o primeiro caso de transporte irregular registrado na cidade. Moradores relatam que já presenciaram homens transportando itens grandes e pesados, como geladeiras e sofás, de maneira semelhante.

É importante lembrar que esse tipo de transporte é considerado irregular e pode resultar em multas e penalidades para o motorista.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe o transporte de carga que exceda as dimensões do veículo, que comprometa a estabilidade ou a visibilidade do condutor, ou que ofereça risco à segurança dos demais usuários da via.

A situação inusitada gerou diversas reações nas redes sociais, com muitos usuários expressando surpresa e preocupação com a segurança do homem na cama e dos outros motoristas na estrada.

Fica o alerta para a população sobre os riscos e as consequências legais desse tipo de transporte irregular. É sempre importante garantir que todos os itens transportados em veículos estejam devidamente seguros e que não representem um risco para os ocupantes do veículo ou para outros usuários da estrada.

