A campanha “Natal Compartilhando Esperança”, do governo do Acre, bateu recorde de arrecadação em 2023. Foram mais de quatro mil brinquedos e cerca de mil panetones entregues neste sábado, 23, no ginásio poliesportivo do Serviço Social do Comércio (Sesc), em Rio Branco.



Cerca de mil famílias e crianças de escolas da rede pública de ensino, de bairros como Cidade do Povo e Marielle Franco, foram contempladas.



Todos os itens foram doados por pessoas que entraram no clima de solidariedade na ação promovida pelo governo do Estado por meio do projeto “Juntos Pelo Acre”, em conjunto com todas as secretarias do Estado e parceiros da iniciativa privada. Mais de 30 empresas se juntaram nesse ato para fazer uma criança feliz neste Natal .



Além da ação de entrega, foram oferecidos pelas secretarias e parceiros, serviços de saúde, programação artística, recreação para as crianças, brinquedoteca e desenhos.



O setor de saúde do Sesc disponibilizou um estande com vacina bivalente contra a Covid-19 e gripe, aferição de pressão, glicemia, serviços odontológicos e distribuição de kits de higiene bucal para as crianças.

O governador Gladson Cameli destacou a importante participação de empresas e de organismos da sociedade civil para o sucesso da campanha. “Teve um engajamento grande por parte de todos, e para nós, é essencial, porque nos deu esperança e fizemos um Natal ainda mais especial para nossas crianças”, disse.



A vice-governadora ,Mailza Assis, reforçou os agradecimentos a todos os secretários de Estado, deputados, imprensa e influenciadores que se dispuseram a contribuir e divulgar a campanha. “Tudo foi possível graças um trabalho em equipe, o governador Gladson abraçou a ideia quando apresentamos para ele, e a sociedade em geral que participou, tanto com doações como com a presença no evento. Muito obrigada a todos”, finalizou.



O evento e as atividades foram uma iniciativa do gabinete da vice-governadora, da secretarias de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e de Governo (Segov), em parceria com órgãos e instituições estaduais, além de entidades da rede privada.

A campanha “Natal Compartilhando Esperança” nasceu a partir do programa Juntos Pelo Acre, criado pelo governo do Estado em conjunto com secretarias e parceiros, para ajudar as famílias atingidas pela alagação deste ano.

A iniciativa terá continuidade com promoção de ações durante todo o ano nas áreas do social, saúde, arrecadação de alimentos, conscientização no trânsito, doação de sangue, entre outras atividades.

Por Fernando Santtos- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

