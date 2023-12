Segundo informações, ‘justiceiro’ matou o homem que supostamente fazia assaltos na área

foi morto a tiros por um suposto ‘justiceiro’, na manhã deste sábado (23), na rua Ezequiel, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. Vítima que trajava uniforme de gari, estaria possivelmente cometendo assaltos na região. A moto do homem não tinha identificação.

De acordo com policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe recebeu informações de que homens em uma motocicleta com farda de gari, estariam fazendo ‘arrastão’ pelo bairro. Ao chegar no local a equipe já se deparou com o suposto assaltante morto. O homem que trajava um fardamento de gari, foi morto por um ‘justiceiro’ não identificado.

Ninguém soube informar se o homem estava acompanhado. A moto da vítima estava sem placa.

Veja vídeo:

Fonte: D24am

