Na noite de quinta-feira, 22, uma mulher causou o maior alvoroço em um motel de Vilhena a procura do marido, levando o setor de recepção a acionar a Polícia Militar para evitar que ela causasse danos ao estabelecimento.

De acordo com as informações levantadas pela reportagem do FOLHA DO SUL ON LINE, a mulher teria chegado ao local extremamente exaltada e batia nas portas de todos os quartos a procura do esposo, incomodando os clientes que lá estavam.

Após localizar o quarto onde o marido se encontrava, a mulher constatou de fato que ele estava em companhia de uma travesti e a situação ficou ainda mais acalorada. Porém, como a funcionária do estabelecimento acionou a PM, o casal e a terceira pessoa envolvida no escândalo, se retiraram do local sem deixar prejuízos.

Rondoniaovivo

