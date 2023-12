Na madrugada deste sábado, 23, uma tentativa de homicídio ocorreu no ramal do Rodo, na estrada do Amapá, em Rio Branco. A vítima, um jovem, foi alvo de disparos de arma de fogo.

No amanhecer, moradores encontraram o rapaz às margens do ramal, com mãos e pés amarrados, visivelmente ferido e clamando por socorro.

As autoridades foram acionadas para investigar o caso e prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada a uma unidade de saúde em estado grave.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram