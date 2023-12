Uma tentativa de execução foi registrada, no ramal do Rodo, localizado na estrada do Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

As informações obtidas são de que um homem identificado como Alexandre Araújo Farias, de 22 anos, teria sido vítima de diversos disparos de arma de fogo.

Alexandre foi encontrado por populares nas primeiras horas da manhã deste sábado, 23, às margens do ramal, com as mãos e os pés amarrados, e implorava por socorro.

Populares ligaram para a Polícia Militar, que enviou uma equipe do Segundo Batalhão ,e em seguida o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Assim que os socorristas chegaram, já foi possível observar que a vítima tinha sofrido três perfurações, causadas por disparos de arma de fogo. Todos os procedimentos foram adotados, e Alexandre foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, com um orifício apenas de entrada na região dorsal, (costas), um disparo na região cervical (pescoço) e um disparo na região do ombro esquerdo, porém lúcido e orientado.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no Pronto Socorro, onde Alexandre teria relatado aos agentes que, estaria na casa de amigos no Ramal do Canil, quando três homens encapuzados, em posse de armas de fogo, adentraram na residência e o colocaram a força em um veículo de cor escura, onde levaram para o Ramal do Rodo e efetuaram os três disparos contra Alexandre, que se fingiu de morto.

A Polícia Civil irá investigar se a tentativa de execução, está relacionada à briga entre as facções criminosas.

por A Gazeta do Acre

