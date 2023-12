Na manhã desta sexta-feira, 22, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recebeu representantes dos condutores de motos de aplicativos e de motoboys, que protestavam contra os diversos casos de acidentes em Rio Branco, envolvendo trabalhadores da categoria, e o aumento da violência no trânsito. Revoltados com a morte do motoboy Márcio de Castro Nogueira, eles cobraram providências e a intensificação das fiscalizações.

Vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 10 de dezembro, na Estrada do Calafate, provocado por um motorista sem habilitação e supostamente embriagado, após 11 dias internado, o motoboy faleceu na tarde desta quinta-feira, 21.

Os manifestantes foram recebidos pela procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, que ouviu as reivindicações dos motoboys e garantiu a tomada de providências.



“O Ministério Público, como é o seu papel, vai tomar todas as providências para que esses crimes não fiquem impunes, não ocorram outros, ou, pelo menos, se diminua sua frequência. Medidas urgentes precisam ser tomadas. Vamos apurar tudo, reunir todas as informações sobre esses casos e verificar o que está sendo feito. O Ministério Público está aqui para defender os interesses da sociedade, e a segurança no trânsito, que envolve muitos atores, é uma questão bastante preocupante, que ceifa a vida e causa mutilações em muitas pessoas, merecendo prioridade no seu tratamento,” destacou a procuradora.

Texto: Marcelina Freire

Fotos: Tiago Teles

Agência de Notícias do MPAC

