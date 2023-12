A vereadora Ivoneide Bernardino segue fazendo história a frente da presidência da câmara municipal de Sena Madureira, nesta sexta-feira (22) ela entregou o primeiro veículo ao parlamento mirim em 110 anos de anos de fundação.

Uma conquista importante, obtido através de muito empenho e dedicação por parte da presidente e sua equipe, o veículo foi entregue durante a confraternização de fim de ano que ocorreu na sede do sindicato da saúde.

O veículo modelo Spin comporta até 7 pessoas e foi adquirido via recursos próprios na ordem de R$ 146 MIL. Ele será utilizado nas ações administrativas da casa, bem como nas agendas institucionais da mesa diretora na capital, Rio Branco.

“Estou muito feliz pela aquisição desse primeiro veículo da história do parlamento mirim. Isso é fruto do trabalho sério e com responsabilidade que estamos realizando a frente da casa. Não tenho dúvidas que esse carro será de grande utilidade para o nosso trabalho. Trata-se de um marco para o poder legislativo, ano que vem teremos mais novidades”, disse a presidente.

Prestes a completar seu primeiro ano á frente do parlamento mirim, Ivoneide obteve avanços importantes para a casa, dentre as quais destacam-se a reforma do prédio, aquisição de novos móveis, e a volta de assessores para cada parlamentar.

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram